Деда Мороза не существует: в Днепре появился билборд-разоблачение

Главное – не показывать его детям.
Отметим, что сейчас в Украине активно отказываются от Деда Мороза, ведь он, по мнению многих украинцев, – символ времен СССР, навязанный нам советской идеологией. А у нас есть свой Рождественско-Новогодний герой – Святой Николай.
Святой Николай (также известный как Николай Чудотворец) – один из самых почитаемых христианских святых. А также он кумир всех ребятишек, ведь каждый год в ночь с 18 на 19 декабря приносит им подарки.
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