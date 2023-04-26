ДБР разоблачила всеукраинскую наркогруппировку: обыск провели на Днепропетровщине

Об этом сообщает ДБР.
Чтобы легализовать доход, организатор и участник группы покупали автомобили и недвижимость по всей стране. Сотрудниками ДБР было проведено 35 обысков в Киеве, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Были задержаны организатор, три члена группы и один из оптовых покупателей.
В ходе обысков было изъято 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров для изготовления наркотиков, оборудования, более 60 тыс. долларов США и другие вещественные доказательства.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины. Им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Оптовый покупатель и реализатор наркотиков получил уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 307 УК Украины, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Всем задержанным должны избрать меру пресечения, также продолжается поиск всех причастных к преступной деятельности.
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