Даже в выходные: где в Днепре и Днепровском районе сегодня нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кульчинского временно прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, какой радиационный фон в Днепре и области 15 октября.
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