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Даже в выходные: где в Днепре и Днепровском районе сегодня нет воды

Сегодня 11:54
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В субботу, 15 октября, некоторые жители Днепра и Днепровского района остались без воды.

Новости Днепра про Даже в выходные: где в Днепре и Днепровском районе сегодня нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Кульчинского временно прекращено водоснабжение:

  • пос. Чапли,
  • ул. Авиаторов.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Даже в выходные: где в Днепре и Днепровском районе сегодня нет воды

Напомним, ранее мы писали, какой радиационный фон в Днепре и области 15 октября.

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