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Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду и почему

Сегодня 13:30
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Сегодня, 10 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.

Новости Днепра про Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду и почему

Причина – проведение аварийных работ на улице Шевченко, 55; просп. Александра Поля, 46А и ул. Авиационной, 16.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Шевченко, 30-59;
  • ул. Сичевых Стрельцов, 3А;
  • ул. Исполкомовская, 6;
  • ул. Михаила Грушевского, 1, 4А;
  • просп. Александра Поля, 44, 44В, 83-91;
  • ул. Авиационная, 14, 16;
  • ул. Коржева, 2-8;
  • ул. Морской Пехоты, 13, 15;
  • ул. Новоорловская, 3-7.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду и почему

Новости Днепра про Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду и почему

Держите дома на всякий случай запас питьевой и технической воды.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса.

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