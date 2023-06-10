Даже в субботу: кому сегодня в Днепре отключили воду и почему

Причина – проведение аварийных работ на улице Шевченко, 55; просп. Александра Поля, 46А и ул. Авиационной, 16.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Держите дома на всякий случай запас питьевой и технической воды.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре не будет света 9 часов: все адреса.
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