Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

В субботу, 29 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Княгини Ольги, 2 и в пер. Голубом, 2 прекращено водоснабжение:

ул. Княгини Ольги, 2;

пров. Голубого;

пос. Дорогое.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать в ноябре 2022 года.

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