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Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Сегодня 11:32
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В субботу, 29 октября, некоторые жители Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Княгини Ольги, 2 и в пер. Голубом, 2 прекращено водоснабжение:

  • ул. Княгини Ольги, 2;
  • пров. Голубого;
  • пос. Дорогое.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Новости Днепра про Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Напомним, ранее мы писали, сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать в ноябре 2022 года.

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