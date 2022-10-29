Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Княгини Ольги, 2 и в пер. Голубом, 2 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, сколько днепряне будут отдыхать и что будут праздновать в ноябре 2022 года.
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