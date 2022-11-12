Даже в субботу: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Феодосиевской и ул. Морской прекращено водоснабжение:
Кроме того, работы ведутся в пос. Новоалександровка и на ул. Кожедуба в пос. Одинковка. Поэтому без воды остались жители:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
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