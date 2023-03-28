Даже не забрали на дрова: в Кривом Роге вандалы вырубили десяток здоровых деревьев и скрылись

В Кривом Роге вырубили деревья в местном сквере.

В одном из скверов Кривого Рога неизвестные вырубили десяток здоровых деревьев. Об этом рассказал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Все произошло на улице Владимира Великого, в зеленой зоне между АТБ и Меркурием. Вандалы срубили полностью здоровые деревья. Что интересно, они даже не забрали их на дрова, а просто оставили на месте и скрылись. Поэтому мотив «лесорубов» совсем не ясен.

По словам Вилкула, полиция уже открыла уголовное дело и ищет вандалов. На месте уничтоженных деревьев высадят новый сквер.

Отметим, что незаконная вырубка деревьев карается законом. Особенно внимательно следят за зелеными насаждениями в заповедниках, лесах и лесополосах. За такие правонарушения «лесорубов» могут отправить за решетку, если они нанесли значительный вред окружающей среде.

А вот наказать за вырубку деревьев в черте города могут только штрафом.

За каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю придется заплатить штраф в зависимости от размера дерева: в лесах – от 599 до 2 709 грн; в пределах города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 грн.

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