Данилов прогнозирует Украинскую весну в Донецке, Луганске и Севастополе

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские вооруженные силы могут освободить оккупированные территории уже весной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поздравил ВСУ и заявил, что зима может стать ключевым этапом в нынешней войне. Он считает, что весной 2023 года Вооруженные силы Украины будут освобождены оккупированные Луганск, Донецк и Севастополь.

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