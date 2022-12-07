Данилов прогнозирует Украинскую весну в Донецке, Луганске и Севастополе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поздравил ВСУ и заявил, что зима может стать ключевым этапом в нынешней войне. Он считает, что весной 2023 года Вооруженные силы Украины будут освобождены оккупированные Луганск, Донецк и Севастополь.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские вооруженные силы могут освободить оккупированные территории уже весной.
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