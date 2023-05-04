COVID не отступает: за сутки в Днепре зарегистрировано 32 случая заболевания

В течение суток зафиксировано 32 случая заболевания COVID-19. На сегодняшний день на стационарном лечении от COVID-19 находится 79 человек.

За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 369 прививок от COVID-19. Всего уже проведено 1128115 прививок.

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