COVID-19 не отспупает: в Днепре зафиксировали 21 случай заболевания

В Днепре за сутки зафиксировали 21 случай заболевания COVID-19.

Вылечились от коронавируса 29 человек, на стационарном лечении в настоящее время находятся 43 человека.

За вчерашний день в Днепре в центрах вакцинации было сделано 316 прививок от COVID-19. По состоянию на 07 февраля в городе сделано 1 108 128 прививок от COVID-19.

Напомним, при первых же признаках коронавируса необходимо обращаться к врачам. Не пытайтесь лечиться самостоятельно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: