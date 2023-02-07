COVID-19 не отспупает: в Днепре зафиксировали 21 случай заболевания

Вылечились от коронавируса 29 человек, на стационарном лечении в настоящее время находятся 43 человека.
За вчерашний день в Днепре в центрах вакцинации было сделано 316 прививок от COVID-19. По состоянию на 07 февраля в городе сделано 1 108 128 прививок от COVID-19.
Напомним, при первых же признаках коронавируса необходимо обращаться к врачам. Не пытайтесь лечиться самостоятельно.
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