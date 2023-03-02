Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press

Об этом пишет издание Associated Press.
Словакия прекратила использовать свои МиГи летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию после возвращения российских техников домой. Но ВВС Украины, которые летают на МиГ-29, были бы рады иметь их.
Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизни, – сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.
По словам министра обороны, Словакия рассматривает возможность предоставления Украине 10 из 11 своих самолетов советского производства МиГ-29, а 11-й зарезервирован для словацкого музея.
Окончательное решение ожидается в течение нескольких дней или недель.
В целом Словакия передала Украине вооружение на сумму почти 168 млн евро. Сюда входят зенитные ракеты С-300, вертолеты, тысячи ракет для систем залпового огня «Град» и десятки бронетехники.
Напомним, ранее мы писали, что ВСУ отразили 170 атак оккупантов: в Генштабе назвали основные направления.
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