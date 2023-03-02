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Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press

Сегодня 10:56
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Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 истребителей МиГ-29 из 11 имеющихся у себя.

Новости Днепра про Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated Press

Об этом пишет издание Associated Press.

Словакия прекратила использовать свои МиГи летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию после возвращения российских техников домой. Но ВВС Украины, которые летают на МиГ-29, были бы рады иметь их.

Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизни, – сказал министр обороны Словакии Ярослав Надь.

По словам министра обороны, Словакия рассматривает возможность предоставления Украине 10 из 11 своих самолетов советского производства МиГ-29, а 11-й зарезервирован для словацкого музея.

Окончательное решение ожидается в течение нескольких дней или недель.

В целом Словакия передала Украине вооружение на сумму почти 168 млн евро. Сюда входят зенитные ракеты С-300, вертолеты, тысячи ракет для систем залпового огня «Град» и десятки бронетехники.

Напомним, ранее мы писали, что ВСУ отразили 170 атак оккупантов: в Генштабе назвали основные направления

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Новости Днепра про Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated PressУкраїнська Новости Днепра про Cловакия хочет передать Украине 10 из своих 11 МиГ-29, – Associated PressРусский

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