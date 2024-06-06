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Крохотное озеро среди жилых домов: необычная история озера Карпенкового в Днепре

Сегодня 15:50
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Левый берег Днепра богат на различные неглубокие озера, где водится много рыбы. Такие небольшие озера популярны среди рыбаков, но часто мелеют. Так, небольшое озеро в АНД районе мелело уже несколько раз и несколько раз его восстанавливали.

Новости Днепра про Крохотное озеро среди жилых домов: необычная история озера Карпенкового в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, где находится небольшое озеро Карпенковое и его необычную историю.

Находится оно неподалеку жилмассива Ломовской. Рядом с озером еще сохранились одноэтажные дома частного сектора. Озеро известно с давних времен, когда на этой территории только стали селиться люди.

Первый построенный дом у озера принадлежал казаку Карпенку, к воде он перебрался, когда вышел в отставку и все время посвящал рыбалке. Со временем рядом с ним поселились другие отставные казаки, промышлявшие рыбной ловлей, и ходили к «Карпенковому озеру» рыбачить.

Новости Днепра про Крохотное озеро среди жилых домов: необычная история озера Карпенкового в Днепре

Озеро питают несколько источников, тут водятся утки, лебеди, цапли, вода никогда не цветет. В разное время тут всегда есть рыбаки – в воде водится много карасей и чернухи. Глубина озера небольшая – около 3-метров. Вода теплая и не цветет. Его питают подземные источники. Но Карпенковое регулярно зарастает камышами и сохнет – это его главная проблема.

Озеро приходится регулярно чистить и углублять. Если этого не делать – оно просто пропадет. Так, в 2020 году озеро высохло настолько сильно, что его дно потрескалось. Но его почистили и немного углубили и пока что вода в Карпенковом есть. Сюда регулярно приезжают рыбаки и отдыхающие.

фото: Е. Приймак

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Новости Днепра про Крохотное озеро среди жилых домов: необычная история озера Карпенкового в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Крохотное озеро среди жилых домов: необычная история озера Карпенкового в ДнепреРусский

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