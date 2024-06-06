Крохотное озеро среди жилых домов: необычная история озера Карпенкового в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали, где находится небольшое озеро Карпенковое и его необычную историю.
Находится оно неподалеку жилмассива Ломовской. Рядом с озером еще сохранились одноэтажные дома частного сектора. Озеро известно с давних времен, когда на этой территории только стали селиться люди.
Первый построенный дом у озера принадлежал казаку Карпенку, к воде он перебрался, когда вышел в отставку и все время посвящал рыбалке. Со временем рядом с ним поселились другие отставные казаки, промышлявшие рыбной ловлей, и ходили к «Карпенковому озеру» рыбачить.
Озеро питают несколько источников, тут водятся утки, лебеди, цапли, вода никогда не цветет. В разное время тут всегда есть рыбаки – в воде водится много карасей и чернухи. Глубина озера небольшая – около 3-метров. Вода теплая и не цветет. Его питают подземные источники. Но Карпенковое регулярно зарастает камышами и сохнет – это его главная проблема.
Озеро приходится регулярно чистить и углублять. Если этого не делать – оно просто пропадет. Так, в 2020 году озеро высохло настолько сильно, что его дно потрескалось. Но его почистили и немного углубили и пока что вода в Карпенковом есть. Сюда регулярно приезжают рыбаки и отдыхающие.
фото: Е. Приймак
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