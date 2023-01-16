Число жертв от обстрела в Днепре опять возросло

В Днепре опять выросло количество жертв от российского удара по многоэтажке.

В Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. В настоящее время спасатели получили 35 тел. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он заявил, что спасательная операция длится уже 40 часов, и ночью спасатели извлекли из-под завалов еще несколько тел.

«В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей», — заявил Резниченко.

Он добавил, что ранены 75 человек, 14 из которых — дети. 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 жителей дома пока остается неизвестной.

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