Число жертв от обстрела в Днепре опять возросло

В Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела 14 января. В настоящее время спасатели получили 35 тел.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Он заявил, что спасательная операция длится уже 40 часов, и ночью спасатели извлекли из-под завалов еще несколько тел.
«В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жильцов дома. Среди них двое детей», — заявил Резниченко.
Он добавил, что ранены 75 человек, 14 из которых — дети. 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 жителей дома пока остается неизвестной.
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