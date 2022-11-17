Число раненых в результате ракетного удара по Днепру снова возросло: уже 14 человек

Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепру только растет.

17 ноября по Днепру нанесли ракетные удары. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, количество раненых продолжает расти. Пока известно о 14 пострадавших. Всех их госпитализировали. Среди пострадавших есть ребенок – 15-летняя девочка.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, россияне попали в промышленные предприятия в двух районах города. Владимир Зеленский опубликовал видео одного из ударов.

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