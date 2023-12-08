Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району

В ОВАе показали фото с места удара по Павлоградскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По уточненной информации, в Павлограде из-за ракетной атаки пострадали 8 человек. Это мужчины от 32 до 66 лет. Двое из них будут приходить лечение у себя дома. Остальные – в больнице. Двое раненых все еще находятся в тяжелом состоянии. Психологическую помощь оказали 13 жителям.

Кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской общины, есть разрушение в Межирицкой общине.

Всего повреждено более 20 жилых домов и 9 хозяйственных построек. А еще – гимназия. Задело и линии электропередач.

У некоторых выбило только стекло, а кому-то снесло шифер. Люди уже забивали окна, и устраняют другие повреждения.

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