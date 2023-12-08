Число пострадавших выросло до 8-ми: появились первые фото с места удара по Павлограду и району

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По уточненной информации, в Павлограде из-за ракетной атаки пострадали 8 человек. Это мужчины от 32 до 66 лет. Двое из них будут приходить лечение у себя дома. Остальные – в больнице. Двое раненых все еще находятся в тяжелом состоянии. Психологическую помощь оказали 13 жителям.
Кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской общины, есть разрушение в Межирицкой общине.
Всего повреждено более 20 жилых домов и 9 хозяйственных построек. А еще – гимназия. Задело и линии электропередач.
У некоторых выбило только стекло, а кому-то снесло шифер. Люди уже забивали окна, и устраняют другие повреждения.
Читайте также:
Автор:
Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в…
Автовор попал в ДТП на чужом авто.
Утром 8 декабря ракетами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области.
В супермаркетах с утра начали скупать воду.
Днепропетровщина – лидер по количеству вакансий на рынке труда.
Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в Днепре еще 20 лет назад был огромный рынок, где можно было купить все что угодно – от носков до бубликов, от фруктов до резинок для волос. Но мало кто помнит,…
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство.
Автовор попал в ДТП на чужом авто.
Утром 8 декабря ракетами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области.
В супермаркетах с утра начали скупать воду.
Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Тревоги – не игнорируйте!
Срочная информация!
Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!