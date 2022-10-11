Число погибших и раненых в результате обстрела Украины увеличилось

В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, 19 человек погибли, еще 105 получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Вчера в результате обстрела пострадала критическая и гражданская инфраструктура в 12 областях и городе Киеве, где произошло более 30 пожаров, которые были ликвидированы спасателями.

301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях остается обесточенным.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям привлекла 22 электростанции для обеспечения электроснабжения, в том числе 15 для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

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