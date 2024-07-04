Число погибших в результате атаки по Днепру 3 июля возросло

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
В больнице скончалась 60-летняя женщина, которая получила ранения во время вчерашней атаки на город, — говорится в сообщении.
Напомним, вчера мэр города Борис Филатов сообщил о том, что под завалами многоэтажки, наполовину уничтоженной в результате российской атаки по Днепру 28 июня, нашли тело еще одного человека. Эту информацию подтвердил Сергей Лысак. Также стало известно, кем была 30-летняя женщина, которую достали из-под завалов того же дома.
Согласно распоряжению главы Днепровского городского совета Бориса Филатова сегодня, 4 июля, в Днепре объявлен траур. Сегодня в городе запрещены развлекательные мероприятия, возле админпостроек опустят флаги. Рекомендуется вывесить Государственные Флаги с черными лентами для памяти погибших.
Враг атаковал Днепр 28 июня — известно о 3 погибших и 12 пострадавших. В результате атаки 3 июля погибли уже шестеро, пострадали 53 человека, из них несколько в тяжелом состоянии.
UPD: чрезвычайники опубликовали фото с места происшествия.
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