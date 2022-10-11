Число погибших увеличилось: в каком состоянии пострадавшие от ракетного удара по Днепру

Сейчас известно о 31 горожанине, которые обратились за помощью к врачам. 22 из них лечатся амбулаторно, 9 травмированных находятся на стационаре. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения облгосадминистрации, пишет Суспільне.
Трое горожан – в тяжелом состоянии. Кроме того, известно, что количество погибших увеличилось. В больнице от полученных травм скончался еще один пострадавший.
Напомним, утром во время массовой ракетной атаки на Украину несколько ракет прилетели на Днепропетровщину. Одна из ракет попала в дорогу в Индустриальном районе Днепра. В результате чего более 20 человек получили ранения, взрывной волной выбило окна в домах рядом.
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