Чиновница Никопольского горсовета требовала взятку от волонтера

В Никополе на взятке задержали чиновника горсовета.

Как сообщили в областной прокуратуре, одну из чиновниц Никопольского горсовета поймали на взятке.

По данным следствия, задержанная возглавляет одно из управлений и потребовала взятку от волонтера. За 20 тысяч гривен она пообещала содействовать в решении вопроса о выделении коммунального помещения, в котором должны выдавать гуммопомощь для переселенцев и военных.

Взяточницу задержали, когда она получала часть денег, на одной из улиц города. По ходатайству прокурора ей объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды и заключили под стражу.

Разоблачением должностной лица занимались следователи Днепровского районного управления полиции и сотрудники Управления стратегических расследований. Устанавливаются все происшествия дела.

Напомним, ранее следователи задержали мэра Апостолового Андрея Осу, который «заработал» на тендерах почти 4 миллиона гривен бюджетных средств. Вместе с должностными лицами коммунальных предприятий общины и владельцами подконтрольных предприятий, мэр и участники схемы забирали себе часть денег, которые должны идти на ремонт и благоустройство помещений школ, садов и других объектов. Теперь имущество мэра Апостолового и еще 15 причастных к делу лиц – арестовали. Речь идет о 28 транспортных средствах, 25 объектах недвижимости, банковских счетах и денежных средствах.

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