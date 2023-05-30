Чиновница Никопольского горсовета требовала взятку от волонтера

Как сообщили в областной прокуратуре, одну из чиновниц Никопольского горсовета поймали на взятке.
По данным следствия, задержанная возглавляет одно из управлений и потребовала взятку от волонтера. За 20 тысяч гривен она пообещала содействовать в решении вопроса о выделении коммунального помещения, в котором должны выдавать гуммопомощь для переселенцев и военных.
Взяточницу задержали, когда она получала часть денег, на одной из улиц города. По ходатайству прокурора ей объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды и заключили под стражу.
Разоблачением должностной лица занимались следователи Днепровского районного управления полиции и сотрудники Управления стратегических расследований. Устанавливаются все происшествия дела.
Напомним, ранее следователи задержали мэра Апостолового Андрея Осу, который «заработал» на тендерах почти 4 миллиона гривен бюджетных средств. Вместе с должностными лицами коммунальных предприятий общины и владельцами подконтрольных предприятий, мэр и участники схемы забирали себе часть денег, которые должны идти на ремонт и благоустройство помещений школ, садов и других объектов. Теперь имущество мэра Апостолового и еще 15 причастных к делу лиц – арестовали. Речь идет о 28 транспортных средствах, 25 объектах недвижимости, банковских счетах и денежных средствах.
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