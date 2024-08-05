Чиновница Днепровского горсовета могла входить в преступную группу фсб, которая готовила ракетные удары по 6 регионам Украины

СБУ нейтрализовала масштабную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в 6 областях Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы Безопасности Украины.
9 российских агентов были задержаны в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях. Основной целью преступной группировки было наведение ракетно-бомбовых и дроновых ударов страны-агрессора по шести регионам Украины.
Следствием было установлено, что для конспирации фигуранты действовали раздельно, но «замыкались» на одного кадрового сотрудника ФСБ. Его личность уже установили.
В состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них – чиновница Днепровского городского совета, другая – глава отдела в Южном горсовете на Одесщине, — написали в публикации СБУ.
По данным следствия, именно они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов по территории обоих регионов. Еще два агента узнавали базирование укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра. Другой агент собирал информацию о местах сосредоточения украинских военных и военной техники в городе Курахово на Донетчине.
Еще одним предателем оказался экссотрудник расформированной милиции, который «отчитывался» оккупантам о последствиях атаки РФ на одну из гидроэлектростанций Украины, — говорится в сообщении СБУ.
В публикации отметили, что фигуранты были завербованы агентурной службой ФСБ после того, как «попали им на глаза» в чатах прокремлевских Telegram-каналов. Коммуникация между ними происходила с помощью анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.
У всех задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами деятельности в пользу россии. В настоящее время им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Подозреваемые находятся под стражей.
Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины в составе преступной группы по заказу ФСБ готовили серию терактов в Украине и ЕС.
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