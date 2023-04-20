Чиновник из Днепропетровщины закупал газ по завышенным ценам

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, еще в 2021 году, начальник отдела образования одного из поселковых советов Синельниковского района, закупал газ по неоправданно завышенным ценам.
Он заключил договор с обществом на поставку природного газа для отдела образования поселкового совета. В сделке был указан необходимый объем топлива и цена за него. Впрочем позже, педагог подписал новые договоренности, по которым количество газа уменьшилось, а его стоимость выросла.
В результате нанесено почти 400 тысяч гривен ущерба государству. В данный момент чиновнику избирают меру пресечения и уже отстранили от исполнения обязанностей.
Чиновнику сообщили о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.
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