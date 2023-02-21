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  • Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартиры

Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартиры

Сегодня 09:30
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21 февраля в 01:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Бориса Джонсона города Покров Никопольского района, горит квартира и четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Новости Днепра про Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартиры

Когда на место прибыли пожарные, оказалось, что горит однокомнатная квартира на 4-м этаже пятиэтажки. В горящей квартире были обнаружены два человека.

Мужчину и женщину спасатели вынесли из дома на улицу и передали работникам экстренной медицинской помощи. После обследования женщину 1964 г.р. с предварительным диагнозом термические ожоги тела и отравление продуктами горения (состояние средней тяжести) отправили в больницу. Мужчина от госпитализации отказался.

На полную ликвидацию пожара ушел почти час. Огнем уничтожены диван, мебель и внутренняя отделка стен однокомнатной квартиры на общей площади 25 кв.

Новости Днепра про Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартиры

Новости Днепра про Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартиры

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Новости Днепра про Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартирыУкраїнська Новости Днепра про Чуть не сгорели: на Днепропетровщине спасатели вытащили людей из горящей квартирыРусский

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