Чуть не сгорел: в Днепропетровской области произошел пожар

В Днепропетровской области в Синельниковском районе произошел пожар в доме, внутри находился мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

В селе Новое на улице Леси Украинки загорелся дом 18 ноября около 00:49 ночи. Огонь полностью охватил крышу дома и комнаты внутри сильно горели. Спасатели тушили пламя почти полтора часа. Возгорание уничтожило крышу помещения и повреждено имущество на общей площади 50 кв. м.

В результате пожара пострадал 31-летний мужчина, он получил ожоги нижних конечностей 1-2 степени. Его осмотрели медики, от госпитализации отказался.

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