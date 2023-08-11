Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон

Ужасный инцидент произошел ночью 9 августа в доме по улице Набережная Победы, 140.

Как сообщают местные Telegram-каналы, парень ради развлечения издевался над своей девушкой: избивал ее, унижал, а в какой-то момент чуть не откусил нос.

Все эти зверства он снимал на телефон, чтобы потом показать друзьям.

Соседи услышали крики бедной девушки и вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Осторожно, эти кадры могут шокировать вас!!!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: