Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Чуть больше колибри: в Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины (ФОТО)

Чуть больше колибри: в Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины (ФОТО)

Сегодня 13:19
просмотров

В Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины.

Новости Днепра про Чуть больше колибри: в Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины (ФОТО)

Маленькую птицу заснял фотограф с Днепра Олег Присяжнюк.

Эта птичка имеет много названий: воловьи глазки, кто-то называет ее крапивницей или крапивником, а латинское название пернатой – Troglodytes troglodytes. Это одна из самых маленьких птиц, которые есть в Украине.

К примеру, самая маленькая птичка Украины – золотомушка желточубая, длина ее тела 9–10 см, а вес 4–8 г. Она постоянно двигается с ветки на ветку, меняя позы, но ее можно также увидеть висящей вниз головой. Золотомушка коммуникабельна, поэтому подпускает человека на близкое расстояние. Питается преимущественно мелкими беспозвоночными, их личинками и семенами.

А воловые глазки немного больше своей родственницы, длина ее тела: 10 см, а вес: 9–11 граммов.

Эту птицу легко узнать по поднятому короткому хвостику, торчащему вверх. Птица известна тем, что не боится людей, а ее песни очень громкие и звонкие. Воловые глазки очень маленькие, поэтому ночью мерзнут, а зимой вообще могут ночевать по несколько представителей в одном гнезде.

Отметим, что самой маленькой птичкой в ​​мире является колибри-пчелка, ее размеры 2-4 см, вес – не более 2 граммов.

Читайте также:

Новости Днепра про Чуть больше колибри: в Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины (ФОТО)Українська Новости Днепра про Чуть больше колибри: в Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Праздник близится: где в Днепре будут продавать живые елки
    Новости Днепра
    Сегодня 16:58
    Праздник близится: где в Днепре будут продавать живые елки

    В Днепре будут продавать живые елки.

    НМТ или ВНО: что будут сдавать школьники Днепра при поступлении в 2023 году
    Новости Днепра
    Сегодня 16:14
    НМТ или ВНО: что будут сдавать школьники Днепра при поступлении в 2023 году

    В Гумдепе Днепра объяснили, как будут проходить вступительные экзамены во…

    Присвоили более 400 тыс. грн: в Днепре задержали интернет-мошенников
    Новости Днепра
    Сегодня 15:17
    Присвоили более 400 тыс. грн: в Днепре задержали интернет-мошенников

    В Днепре киберполиция разоблачила мошенников.

    Заработать 40 тыс грн в месяц без опыта работы: ТОП-10 срочных вакансий в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 15:15
    Заработать 40 тыс грн в месяц без опыта работы: ТОП-10 срочных вакансий в Днепре

    Чтобы найти работу в Днепре нужна настойчивость, а не опыт.…

    Последние новости

    В Днепре мужчина после аварии угрожал водителю 88-й маршрутки ножом
    В Днепре мужчина после аварии угрожал водителю 88-й маршрутки ножом

    Сегодня, 22 ноября, около 13.30 на Слобожанском проспекте произошла авария.

    Сегодня 16:59
    0
    просмотров
    Праздник близится: где в Днепре будут продавать живые елки
    Праздник близится: где в Днепре будут продавать живые елки

    В Днепре будут продавать живые елки.

    Сегодня 16:58
    просмотров
    НМТ или ВНО: что будут сдавать школьники Днепра при поступлении в 2023 году
    НМТ или ВНО: что будут сдавать школьники Днепра при поступлении в 2023 году

    В Гумдепе Днепра объяснили, как будут проходить вступительные экзамены во время вступительной кампании 2023 года.

    Сегодня 16:14
    просмотров
    Повышение пенсий в декабре 2022 года: кому сделают перерасчет
    Повышение пенсий в декабре 2022 года: кому сделают перерасчет

    1 декабря некоторым пенсионерам увеличат размер выплат. Рассказываем, кому повезло.

    Сегодня 15:35
    1
    просмотров
    Присвоили более 400 тыс. грн: в Днепре задержали интернет-мошенников
    Присвоили более 400 тыс. грн: в Днепре задержали интернет-мошенников

    В Днепре киберполиция разоблачила мошенников.

    Сегодня 15:17
    3
    просмотров
    Заработать 40 тыс грн в месяц без опыта работы: ТОП-10 срочных вакансий в Днепре
    Заработать 40 тыс грн в месяц без опыта работы: ТОП-10 срочных вакансий в Днепре

    Чтобы найти работу в Днепре нужна настойчивость, а не опыт. Многие работодатели готовы даже не читать резюме соискателя, а сразу приглашать его для собеседования и рассказа об обязанностях на новом месте. Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 вакансий в Днепре, куда нужен…

    Сегодня 15:15
    просмотров
    В Днепре на Поля столкнулись Toyota и Jac: движение затруднено
    В Днепре на Поля столкнулись Toyota и Jac: движение затруднено

    Сегодня, 22 ноября, в Днепре на проспекте Поля произошла авария.

    Сегодня 14:59
    0
    просмотров
    В Днепре двое мужчин украли электросамокаты «на нужды ВСУ»
    В Днепре двое мужчин украли электросамокаты «на нужды ВСУ»

    В Днепре мужчины хотели извлечь аккумуляторы из шеринговых самокатов.

    Сегодня 14:48
    0
    просмотров
    В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полиции
    В Днепре 89-летний дедушка напал на свою сожительницу, а затем выпрыгнул в окно: что говорят в полиции

    Вчера, 21 ноября, в Днепре на проспекте Петра Калнышевского произошел странный инцидент: 89-летний дедушка напал на свою сожительницу с ножом.

    Сегодня 13:59
    1
    просмотров
    Житель Кривого Рога заплатит штраф за то, что матерился на кладбище
    Житель Кривого Рога заплатит штраф за то, что матерился на кладбище

    В Кривом Роге мужчина, который ругался на кладбище, заплатит штраф.

    Сегодня 13:57
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх