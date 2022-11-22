Чуть больше колибри: в Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины (ФОТО)

В Днепре сфотографировали одну из самых маленьких птиц Украины.

Маленькую птицу заснял фотограф с Днепра Олег Присяжнюк.

Эта птичка имеет много названий: воловьи глазки, кто-то называет ее крапивницей или крапивником, а латинское название пернатой – Troglodytes troglodytes. Это одна из самых маленьких птиц, которые есть в Украине.

К примеру, самая маленькая птичка Украины – золотомушка желточубая, длина ее тела 9–10 см, а вес 4–8 г. Она постоянно двигается с ветки на ветку, меняя позы, но ее можно также увидеть висящей вниз головой. Золотомушка коммуникабельна, поэтому подпускает человека на близкое расстояние. Питается преимущественно мелкими беспозвоночными, их личинками и семенами.

А воловые глазки немного больше своей родственницы, длина ее тела: 10 см, а вес: 9–11 граммов.

Эту птицу легко узнать по поднятому короткому хвостику, торчащему вверх. Птица известна тем, что не боится людей, а ее песни очень громкие и звонкие. Воловые глазки очень маленькие, поэтому ночью мерзнут, а зимой вообще могут ночевать по несколько представителей в одном гнезде.

Отметим, что самой маленькой птичкой в ​​мире является колибри-пчелка, ее размеры 2-4 см, вес – не более 2 граммов.

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