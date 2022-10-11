Чудом выжил: в Каменском мужчина упал с 5-го этажа здания

Об этом стало известно из сообщения в Facebook.
Инцидент произошел при неизвестных обстоятельствах.
«На место вызова прибыла медиков. Пострадавший находился без сознания. После оказания экстренной медицинской помощи он был госпитализирован в больницу.
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