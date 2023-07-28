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Что ждет догхантера, убившего двух щенков вблизи Днепра

Сегодня 17:43
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Вблизи Днепра мужчина убил двух собак.

Новости Днепра про Что ждет догхантера, убившего двух щенков вблизи Днепра

В эти выходные, в поселке Партизанское, мужчина убил двух щенков. В полиции рассказали детали дела.

Как сообщили в полиции, 16 июля около 20:30 к стражам порядка обратились местные жители, которые рассказали, что в садовом обществе были слышны выстрелы. Оказалось, что на одну из частных усадеб зашли две собаки, которых из охотничьего ружья застрелил хозяин дачного участка.

Впоследствии правоохранители задержали догхантера. Им оказался 40-летний мужчина. Ружье, из которого стрелял подозреваемый, изъяли.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными).

За это преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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