Что заменит лампу, когда нет свечей и электричества

Уже несколько дней в Днепре продолжаются аварийные отключения света. Когда исчезнет электричество – неизвестно, как и когда оно появится. Чтобы не сидеть в темноте при свечах или свете фонарика можно применить альтернативные методы освещения.

Светодиодная лента – отличный альтернативный вариант фонарикам и свечам. Работает на батарейках и светит довольно ярко. Такую ленту можно закрепить над плитой, у кровати или дивана, или обмотать ей подсвечник и ставить на столе. Метр светодиодной ленты обойдется в среднем от 70 грн.

Новогодние гирлянды – еще один альтернативный вариант освещения. Главное, чтобы они были на батарейках. Выбирать желательно модели, где есть белые или желтые лампочки, такое освещение будет самым ярким. Такую гирлянду можно «установить» не только в любом уголке дома, но и обмотать ей, к примеру, детскую коляску и таким образом маму с ребенком будет хорошо видно в темноте.

Чем дороже батарейки, тем дольше они должны работать. Цены на гирлянды варьируются от 80 до 200 грн, в зависимости от количества и размера лампочек на ней.

Батарейки средней ценовой категории «подарят» максимальную яркость гирлянде на 24 часа, после чего она постепенно начнет тускнеть. Также и с светодиодной лентой.

В качестве альтернативы батарейкам в Интернет-магазинах можно найти гирлянды, работающие от USB-порта и таким образом питать ее от пауэрбанка.

Никогда не покупайте гирлянды с рук. Это может быть небезопасно. Лучше приобретать товар в магазине, где на него будет сертификат качества. Это значит, что она отвечает всем техническим требованиям. Также у гирлянды должен быть знак технического регламента – трилистник. Это значит, что она выдерживает перепады напряжения. Ввезенная легально гирлянда имеет инструкцию на украинском языке. Перед приобретением желательно проверить, не нагревается ли она.

Керосиновая лампа – давнее изобретение. В Интернете чаще всего ее можно найти по запросу «туристическая лампа». Вместо батареек к ней придется докупить керосин. Самая дешевая лампа обойдется в 300 грн. Литр керосина – от 60 грн.

При использовании керосиновой лампы нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Их нужно устанавливать на устойчивые поверхности. Их нельзя заправлять горючим во время работы или возле огня. Резервуар лампы не должен протекать, стекло должно быть целым. Нужно предупредить возможный контакт ребенка с такой лампой.

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