Что известно о пострадавших в результате ракетной атаки по Днепру 25 октября

По словам спасателей, подразделение ГСЧС ликвидировало пожар на АЗС в Днепре, который начался после ракетной атаки.
Пожар был локализован на площади 300 м кв., а впоследствии ликвидирован. От ГСЧС привлекалось 43 спасателя и 11 единиц пожарной техники. В результате обстрела погибли мужчина и беременная женщина. По уточненной информации, ранены четыре человека. Это двое парней – 26 и 28 лет, и 27-летняя девушка, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии. 30-летняя женщина в среднем состоянии. Все пострадавшие находятся в больнице.
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