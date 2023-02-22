Что-то инопланетное: в ГСЧС показали, как выглядят горы в Карпатах после 5-дневного шторма (ФОТО)

В этом году зима в нашей области оказалась бесснежной (только местами, но немного) и безморозной. Возможно, оно и к лучшему, учитывая постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, блэкауты и отключения света.
Но все равно хочется зимней сказки – со снежными заносами, морозами и сосульками.
Поэтому предлагаем вам подборку фотографий зимних Карпат. Их опубликовали в ГСЧС Украины.
Отмечается, что кадры сделаны с горы Поп Иван Черногорский после пятидневного шторма.
Пока там облачно, видимость ограничена, ветер юго-западный 5-6 м/с, температура воздуха -8°С.
Наслаждаемся!
Похоже на что-то инопланетное.
Напомним, ранее мы писали, как выглядит зимний Днепр (ФОТО).
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Александра Лучка
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