Что сейчас с собакой и щенком, которых нашли обессиленными от голода в квартире в Кривом Роге

Благодаря зооволонтерам и неравнодушным людям собачек удалось спасти. В настоящее время животные находятся в ветклинике. Щенок уже встает на лапы, пытается лаять и самостоятельно есть. Мама щенка еще критически истощена, но тоже чувствует себя лучше.
Об этом сообщили в местном телеграмм-канале Кривого Рога «На часі».
По словам зооволонтерки, щенок сейчас под капельницами. Как только состояние животных улучшится, им будут искать новых хозяев.
Напомним, истощенных от голода животных обнаружили в одной из арендованных квартир Кривого Рога. Владелец сдавал квартиру парню, который месяц не выходил на связь. Когда хозяин приехал, то внутри нашел собаку и щенка. На обнародованном видео показали собаку, которая похудела настолько, что уже была похожа на скелет, и вероятно ее ребенка, который уже находился на грани полусмерти – не издает звуков и не двигается, тяжело дышит.
По словам приехавших на место волонтеров, квартира была в очень ужасном состоянии. Оказалось, что животные целый месяц просидели закрытые, в темноте, без пищи и воды. Можно сказать, что они чудом остались в живых.
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