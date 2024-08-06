Что сейчас с собакой и щенком, которых нашли обессиленными от голода в квартире в Кривом Роге

Щенок и его мама, которых нашли почти без сознания в одной из квартир Кривого Рога, идут на поправку.

Благодаря зооволонтерам и неравнодушным людям собачек удалось спасти. В настоящее время животные находятся в ветклинике. Щенок уже встает на лапы, пытается лаять и самостоятельно есть. Мама щенка еще критически истощена, но тоже чувствует себя лучше.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале Кривого Рога «На часі».

По словам зооволонтерки, щенок сейчас под капельницами. Как только состояние животных улучшится, им будут искать новых хозяев.

Напомним, истощенных от голода животных обнаружили в одной из арендованных квартир Кривого Рога. Владелец сдавал квартиру парню, который месяц не выходил на связь. Когда хозяин приехал, то внутри нашел собаку и щенка. На обнародованном видео показали собаку, которая похудела настолько, что уже была похожа на скелет, и вероятно ее ребенка, который уже находился на грани полусмерти – не издает звуков и не двигается, тяжело дышит.

По словам приехавших на место волонтеров, квартира была в очень ужасном состоянии. Оказалось, что животные целый месяц просидели закрытые, в темноте, без пищи и воды. Можно сказать, что они чудом остались в живых.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: