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Что сейчас происходит в многоэтажке в Днепре, в которую попала ракета 28 июня

Сегодня 15:42
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Возле дома в Днепре, в который 28 июня попала ракета, продолжается разбор завалов.

Новости Днепра про Что сейчас происходит в многоэтажке в Днепре, в которую попала ракета 28 июня

Спасатели работают без остановки и круглосуточно уже седьмой день. Они поднимаются на верхушку разбитой многоэтажки и разбирают завалы. Выполнили около 90% работ и вывезли 1600 тонн строительного мусора. Убирать его также помогают коммунальщики.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Он также добавил, что уже обследовали 45 квартир, к которым появился доступ. Сергей Лысак поблагодарил спасателей и тех, кто помогает ликвидировать последствия атак.

“Благодарю областную команду ГСЧС. И всем, кто приобщается к ликвидации последствий вражеских атак. Вы берете на себя дело сложное – физически, эмоционально. Но держитесь, потому что знаете, насколько оно важное”, — написал Сергей Лысак.

Напомним, в пятницу 28 июня вечером враг атаковал Днепр ракетами, в результате чего была серьезно повреждена девятиэтажка.В одном из подъездов были разрушены с 8 по 11 этажи, повреждены 11 автомобилей. Из-за вражеской атаки погибли три человека.

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