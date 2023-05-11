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Что сейчас происходит на пляжах Днепра, которые затопило во время паводков

Сегодня 15:22
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В конце апреля большая вода затопила некоторые пляжи в Днепре.

Новости Днепра про Что сейчас происходит на пляжах Днепра, которые затопило во время паводков

По данным горсовета, вода стояла высотой 40-50 метров. Значительно затопило территории Майнуловского и Приднепровского пляжей. В данный момент ситуация стабилизировалась, река вернулась в свои берега, а коммунальщики начали большую уборку зон отдыха.

Песок на прибрежных территориях был загрязнен древесиной, камышами, ракушками и водорослями, которые намыло водой. По словам коммунальщиков, с пляжей уже вывезли шесть кубических метров мусора.

Большую уборку затеяли и на пляжной части парка Сагайдак. Территорию очищают от природного мусора, который намыло на песок во время паводков.

По словам коммунальщиков, на пляже Приднепровской воды было меньше, ведь сам парк расположен под небольшим наклоном, однако водой все равно намыло немало мусор, который вычищали рабочие и спецтехника.

К концу этой недели уборку на пляжах должны закончить.

Новости Днепра про Что сейчас происходит на пляжах Днепра, которые затопило во время паводков

Новости Днепра про Что сейчас происходит на пляжах Днепра, которые затопило во время паводков

Новости Днепра про Что сейчас происходит на пляжах Днепра, которые затопило во время паводков

Напомним, ранее большую уборку затеяли на Монастырском пляже, который тоже сильно подтопило. Мы раньше показывали последствия подтопления Монастырского острова.

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