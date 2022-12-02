Что сегодня за взрыв слышали в Днепре: подробности

Сегодня в обед многие жители Днепра слышали мощный взрыв. Через минуту после него включился сигнал воздушной тревоги, а потом в телеграм-каналах и на новостных сайтах стали появляться фото с густым дымом.

Ситуацию уже прокомментировал мер Днепра Борис Филатов. Также об этом в своей ежевечерней сводке упомянул глава областного совета Николай Лукашук.

«Что касается звуку, похожего на взрыв, который слышали жители Днепра днем: прилетов ракет у нас сегодня, к счастью, не зафиксировано. Звук был связан с работой одного из предприятий города», — написал в своем телеграм-канале Николай Лукашук.

Он также рассказал, что оккупационные войска рф снова обстреляли Никополь с тяжелой артиллерии. Попали по одному из предприятий города, обошлось без пострадавших. Вечером город повторно обстреляли. Последствия устанавливаются.

«Ударили россияне и по Красногригоровской территориальной громаде на Никопольщине. Наверное, так сильно хотели «денацифицировать» громаду, что изуродовали здание церкви, а также магазин, четыре частных дома, хозяйственные здания, электросеть. Люди не пострадали. В других районах области вражеских обстрелов не зафиксировано», — написал Николай Лукашук.

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