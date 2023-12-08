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  • Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Сегодня 12:37
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Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в Днепре еще 20 лет назад был огромный рынок, где можно было купить все что угодно – от носков до бубликов, от фруктов до резинок для волос. Но мало кто помнит, что было на месте нынешнего ТЦ «Европа».

Новости Днепра про Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядело здание, что стояло на месте торгового центра.

В 1870-х годах на углу улицы Железной и зеленого сквера было возведено довольно большое по тем меркам каменное здание. Высотой в два этажа оно было довольно большим. На втором этаже были небольшие балкончики с навесом, а само здание было построено в эклектическом стиле. Владельцем здания был Давид Дольник, купец 2 гильдии. Дом он изначально строил как доходный, но потом он превратился в гостиницу «Италия». Номера тут можно было снять от 75 коп до 5 рублей. Последние были шикарно обставлены, в несколько комнат, с отдельным помещением для прислуги и доставкой воды в номер. Также для удобства богатых постояльцев в гостинице был телефон.

Новости Днепра про Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Несмотря на то, что в центре города на то время было сразу несколько гостиниц и все они находились практически друг с другом, «Италия» пользовалась спросом и была популярна среди гостей города. Так что можно сказать, что хозяин «Италии» выгодно вложил свои средства и содержание отеля не только окупалось, но и приносило доход. 

К моменту, когда в городе началась революция сказать точно, что был владельцем гостиницы уже невозможно. В 1920-х годах здание национализировали и сделали из него коммунальный дом. Чтобы разместить в нем как можно больше жильцов на втором этаже была заложена часть окон и проемов дверей. Уже во дворе жильцы пристроили тамбуры.

Новости Днепра про Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

К 1990-м годам здание было искажено до неузнаваемости. Практически ничего общего с тем обликом, каким задумывал его архитектор «Италии» уже не было. В доме были проблемы с канализацией, после Второй мировой войны его ремонтом практически не занимались, в подвале водились крысы.

В начале 2000-х площадь реконструировали, бывшую гостиницу снесли. На ее месте построили ТЦ «Европа».

фото: oldcity.dp.ua, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

 

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Новости Днепра про Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)Українська Новости Днепра про Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)Русский

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