Что раньше было на месте ТЦ «Европа» в Днепре: как здание шикарной гостиницы стало коммуналкой (ФОТО)

Многие жители Днепра помнят, что на месте Европейской площади в Днепре еще 20 лет назад был огромный рынок, где можно было купить все что угодно – от носков до бубликов, от фруктов до резинок для волос. Но мало кто помнит, что было на месте нынешнего ТЦ «Европа».

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как раньше выглядело здание, что стояло на месте торгового центра.

В 1870-х годах на углу улицы Железной и зеленого сквера было возведено довольно большое по тем меркам каменное здание. Высотой в два этажа оно было довольно большим. На втором этаже были небольшие балкончики с навесом, а само здание было построено в эклектическом стиле. Владельцем здания был Давид Дольник, купец 2 гильдии. Дом он изначально строил как доходный, но потом он превратился в гостиницу «Италия». Номера тут можно было снять от 75 коп до 5 рублей. Последние были шикарно обставлены, в несколько комнат, с отдельным помещением для прислуги и доставкой воды в номер. Также для удобства богатых постояльцев в гостинице был телефон.

Несмотря на то, что в центре города на то время было сразу несколько гостиниц и все они находились практически друг с другом, «Италия» пользовалась спросом и была популярна среди гостей города. Так что можно сказать, что хозяин «Италии» выгодно вложил свои средства и содержание отеля не только окупалось, но и приносило доход.

К моменту, когда в городе началась революция сказать точно, что был владельцем гостиницы уже невозможно. В 1920-х годах здание национализировали и сделали из него коммунальный дом. Чтобы разместить в нем как можно больше жильцов на втором этаже была заложена часть окон и проемов дверей. Уже во дворе жильцы пристроили тамбуры.

К 1990-м годам здание было искажено до неузнаваемости. Практически ничего общего с тем обликом, каким задумывал его архитектор «Италии» уже не было. В доме были проблемы с канализацией, после Второй мировой войны его ремонтом практически не занимались, в подвале водились крысы.

В начале 2000-х площадь реконструировали, бывшую гостиницу снесли. На ее месте построили ТЦ «Европа».

фото: oldcity.dp.ua, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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