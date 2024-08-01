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  • Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги

Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги

Сегодня 17:23
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Проезжая по Соборной площади каждый житель Днепра видит современное здание SPA-комплекса. Но построили его относительно недавно  - около 20 лет назад.

Новости Днепра про Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше было на месте этого комплекса.

Место, где сегодня находится комплекс, ранее называлось Архиерейское подворье и на ней находился деревянный дом, выделенный архиерею губернатором Екатеринослава. Также тут находилось несколько хозяйственных строений, но в основном это был пустырь. В конце XIX века на месте пустыря появился Епархиальный свечной завод. Тут производили свечи не только для церковных нужд, но и все желающие могли купить свечи себе домой – электричество только начало распространятся по городу, было очень дорогим и мало кому доступным, керосиновые лампы стоили дороже свечей. Поэтому последние пользовались большим спросом.

Тут производились свечи не только из воска, как качественно очищенного, так и мало очищенного парафина желтого цвета, к церковным праздникам тут можно было купить свечи из вощины. Был даже отдел, где изготовляли свечи разных диаметров и с узорами, с расчетом на богатых покупателей. Фотографий свечного завода не сохранилось.

В начале 1930-х годов свечи тут производить перестали, завод снесли, а на его месте построили обувную фабрику. Называлась она «Девятая государственная» и специализировалась на производстве сапог, калош и позже туфлей. Рядом стали возводить жилые дома, в том числе и для работников предприятия.

Новости Днепра про Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапоги

В конце 1980-х годов фабрика перестала функционировать. Здание несколько лет стояло заброшенным, пока не превратилось в SPA-комплекс.

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Новости Днепра про Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапогиУкраїнська Новости Днепра про Что раньше было на месте популярного SPA -комплекса в Днепре: делали свечи и сапогиРусский

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