Что произошло с котиком, которого оставили в машине на четыре дня в Павлограде

Как оказалось, авто стоит там уже четыре дня, поэтому пушистик пробыл закрытым в салоне все это время.
О владельце было ничего неизвестно, кроме того, что машина зарегистрирована в Донецкой области, а на авто надпись «эвакуация». Жители Павлограда пытались найти хозяина авто в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, сообщение о животном сегодня получили и полицейские, которые выехали на место инцидента. В то же время на АЗС приехал эвакуатор, чтобы забрать машину, пишет местное издание. Водитель эвакуатора сообщил, что у него есть документы, ключи и он будет везти авто в Днепр.
Документы водителя эвакуатора проверили, а полицейские открыли авто и выпустили котенка. Как рассказала местная жительница, котенка забрала работница АЗС.
Напомним, мы раньше рассказывали о котике, которого оставили в автомобиле на четыре суток.
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Яна Юхименко
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