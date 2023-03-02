Что появится в парке Глобы в Днепре вместо снесенных старых киосков и тира

В Днепре продолжают наводить порядки в парке Глобы.

Так, осенью в центральном парке обрезали деревья, а теперь взялись за демонтаж заброшенных сооружений. В частности, на днях начали демонтировать старый тир, который уже долгое время не работал. Владелец заведения разрешил коммунальщикам разобрать помещение, пишет «НМ«. Кроме тира уже убрали три сооружения, которые создавали опасность для посетителей.

В планах городских властей демонтаж еще двух заброшенных построек и заброшенных зданий. Мусор, который останется после работ, соберут и вывезут на свалку.

На месте снесенных построек обустроят новые зеленые зоны, где жители Днепра смогут отдохнуть. Коммунальщики собираются высадить новые клумбы и посеять многолетние растения.

Заметим, что раньше в парке Глобы осушили озеро, чтобы оно снова не вышло из берегов и не разлилось на пешеходные зоны. Кроме этого, обустроили укрытие, где днепряне смогут укрыться в случае опасности. Такие хранилища разместили еще в 5 парках в разных районах города.

Напомним, ранее мы писали об удивительной конструкции, появившейся возле церкви на Набережные Победы.

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