Что подорожало и подешевело в Днепре и области за месяц

В Днепре за май существенно изменились цены на разные товары.

Больше всего подорожали фрукты (на 13,7%), масло оливковое (на 5,3%), в пределах 1,7–0,4% – птица, масло, рыба и продукты из рыбы, маргарин, говядина, сахар, безалкогольные напитки, хлеб. Также выросли цены на лук репчатый (в 1,7 раза), свеклу (на 45,7%), морковь (на 43,9%), капусту белокочанную (на 12,7%) и картофель (на 3,7%). . Алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,3%.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Днепропетровской области.

В то же время цены на молоко, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, макаронные изделия, сыры снизились на 2,5–0,5%. Яйца подешевели на 12,7%. Более низкая стоимость заметна также в одежде и обуви. Одежда – на 3,0%, обувь – на 0,9%.

Если говорить об услугах, то цены повысились в сфере здравоохранения – на 1,1%, в сфере транспорта – на 1,2%, ритуальные услуги – на 3,8%, услуги ресторанов и гостиниц – на 1,3% . Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья подешевели на 0,5%.

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