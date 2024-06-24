Что никогда не менялось на набережной Днепра с момента ее строительства: этим тут занимались еще в 1970-х

Набережная Днепра считается самой длиной в Европе. Ее протяженность от начала до конца составляет более 20 км. Она поделена на три части, которые носят разные названия: Заводская набережная, Сичеславская Набережная и Набережная Победы. Самая популярная среди горожан – Сичеславская Набережная: здесь гуляют, проводят вечера, устраивают мероприятия.

Журналисты dnepr.info узнали, что на этом отрезке набережной всегда оставалось неизменным.

Основное строительство набережной проводилось в 1960-1970-х годах. Но юридическое решение о ее создании было принято в 1934 году. Тогда же началось ее строительство.

Планировалось, что первая очередь строительства набережной будет охватывать выходы к реке с трех улиц: Мономаха, Европейской и Харьковской. Но в 1937 году работы были законсервированы – денег на осуществление планов не хватало. Потом средства нашлись – уже в 1940 году, но строительство снова было остановлено. Третья попытка строительства набережной была успешной. В середине 1960-х годов строительство шло сразу в двух направлениях – в сторону парка Шевченко и в сторону Амурского моста.

Со временем тут появился ресторан «Поплавок», гостиница-недострой «Парус».

Особенностью Сичеславской Набережной является пешеходный спуск к воде. Их тут несколько. Можно прогуливаться у парапета и любоваться видом на реку, а можно спуститься к реке и прогуляться практически у самой кромки воды, либо посидеть на скамейке рядом. Сюда же причаливали прогулочные корабли для погрузки и выгрузки пассажиров.

У одного из таких спусков работало кафе «Причал» и было очень популярным среди горожан.

Также такую архитектурную изюминку сразу оценили рыбаки – они сразу заняли часть зоны у воды своими удочками. Популярным местом для рыбной ловли Сичеславская набережная стала еще в 1970-х годах.

Со временем Сичеславскую Набережную реконструировали, появился Фестивальный Причал, на воде «выросло» несколько развлекательных заведений. Сичеславская набережная постоянно меняется, тут появляются новые заведения, зоны отдыха и только одно – рыбаки у воды остается неизменным ее атрибутом.

фото: В. Горлов, А. Костюк, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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