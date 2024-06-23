Что нужно сборной Украины для выхода из группы на Евро-2024: все возможные варианты

После вчерашней победы бельгийцев у всех команд в группе Е по 3 очка.

Шансы на выход сохраняют все команды квартета, но у Украины они самые плохие.

В плей-офф выходят 2 команды и четыре из шести лучших сборных, которые займут третье место.

В последнем туре Украины будет играть с фаворитом турнира бельгийцами, а словаки встретятся со сборной Румынии.

Теоретически даже 3 очка подопечным Сергея Реброва хватит для выхода, но для этого нужен положительный результат в параллельном матче.

Сейчас желто-синие занимают последнее место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Для первого места нужно обязательно побеждать бельгийцев и надеяться на не выигрыш Румынии.

Украина набирает 6 очков, а словаки будут ниже из-за личной встречи.

Украина займет второе место, если победит Бельгию, а Румыния обыграет Словакию.

Занять третье место возможно, если Украина сыграет с Бельгией вничью, а Словакия победит румын. Даже поражение от Бельгии с победой Румынии выводит Украину в плей-офф.

Для этого также нужны удачные результаты в других группах, и небольшое количество очков, набранных третьими местами других квартетов.

Ничья в матче Словакия — Румыния — это самый плохой результат для Украины. В таком случае следует гарантированно побеждать звездную Бельгию.

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