Что нового ждет жителей Днепра с 1 октября: военный учет для женщин и старт отопительного сезона

В этом году второй месяц осени принесет жителям Днепра отмену моратория на проверки предприятий, необходимость женщинам-медикам и фармацевтам становится на военный учет, а водителям – включать фары в любое время суток. Также в этом году по-новому будем отмечать День украинских защитников и защитниц и праздник Покровы Пресвятой Богородицы.

Журналисты dnepr.info собрали в подборку все нововведения, которые вступят в силу с 1 октября этого года.

Штрафы для предпринимателей

С 1 октября в Украине снова будут штрафовать предпринимателей, работающих без кассовых аппаратов. С началом полномасштабного вторжения штрафы и проверки бизнеса были отменены. Прежде всего будут проверять тех, кто торгует спиртными напитками, сигаретами, топливом. Отметим, что возврат проведения проверок и штрафов предусмотрен соглашением с Международным валютным фондом. Если предприниматель не выдал чек, то штраф за это составит 100% при первом нарушении и 150% от суммы проданных товаров или оказанных услуг при повторном нарушении. Проверять наличие расчетных аппаратов будет налоговая инспекция.

Военный учет

С 1 октября женщины –медики и имеющие фармацевтическое образование должны стать на военный учет. Сделать это можно обратившись в территориальный центр комплектования по месту проживания или прописки. Пока что список профессий, с которыми женщины обязательно должны стать на учет в военкомат расширять не планируют. Но те, кто имеет военно-учетные специальности с этой даты могут стать на учет добровольно.

С 1 октября 2023 года никаких изменений в выезде за границу для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием не будет.

Уберут деньги из оборота

С началом октября из оборота в Украине изымут банкноты номиналом 1, 2, 5, 20, 50, 100 и 200 грн выпущенные до 2003 года и ранее. Обменять их на новые можно будет в отделениях Национального банка. Обменять их нужно до наступления 1 октября.

Правило для водителей

С 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов все владельцы транспортных средств должны включать дневные ходовые огни либо ближний свет фар независимо от времени суток. Главная цель правила – обеспечить дополнительную видимость транспортного средства на дороге в осенне-зимних погодных условиях: тумана, дождя, снегопада, хмурой погоды. В случае несоблюдения правила ПДД водителю грозит штраф до 510 грн.

Новые даты праздников

1 октября в Украине будут отмечать День защитников и защитниц. Праздник, учрежденный в 2014 году ранее отмечался 14 октября. Также этот день известен как День украинского казачества. Ранее он приходился на церковный праздник Покровы Пресвятой Богородицы, которая отмечалась церковью 14 октября. Но в связи с переходом последней на новоюлианский календарь часть праздников сдвинулись на 13 дней. То есть 1 октября также отмечается праздник Покрова.

Кроме Дня защитников и защитниц на 1 октября приходится День территориальной обороны Украины. Он был установлен в 2020 году и не имеет точной даты, его отмечают в первое воскресенье октября.

В этот день по всей стране будут отмечать День учителя. С 1994 года его празднуют в первое воскресенье октября.

Новое время

В октябре традиционно Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов на час вперед нужно будет перевести в последнее воскресенье месяца. В этом году это 29 число. Таким образом уже утром воскресенья можно будет спать на час дольше по сравнению с утром субботы.

Субсидия

С октября в Украине стартует отопительный сезон и увеличиваются платежки за коммунальные услуги. Если на них тратится более 15% семейного бюджета житель Днепра имеет право подать документы на получение субсидии во время отопительного сезона. Тем, кто уже получал субсидию она будет продлена автоматически.

Отопительный сезон

Решение о начале запуска отопительного сезона принимают местные власти. Обычно в Украине отопление начинают включать 15 октября, но в зависимости от погодных условий дата может быть перенесена. Основанием для включения тепла считается погода, при которой среднесуточная температура три дня подряд не превышает +8 градусов Цельсия.

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