Что касается звука, похожего на взрыв, который слышали вечером на Днепропетровщине – информация выясняется – Лукашук

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Днем оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. В последней повреждены три частных дома. Без жертв.
Синельниковский район. Тоже тяжелая артиллерия, русские били по Великомихайловской громаде.
Там повреждены линии электропередач, в результате чего около полутысячи абонентов остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших.
Что касается звука, подобного взрыву, который вечером слышали жители Каменского и отдельных районов Днепропетровщины – информация выясняется.
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