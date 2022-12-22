Что касается звука, похожего на взрыв, который слышали вечером на Днепропетровщине – информация выясняется – Лукашук

22 декабря оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Днем оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. В последней повреждены три частных дома. Без жертв.

Синельниковский район. Тоже тяжелая артиллерия, русские били по Великомихайловской громаде.

Там повреждены линии электропередач, в результате чего около полутысячи абонентов остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что касается звука, подобного взрыву, который вечером слышали жители Каменского и отдельных районов Днепропетровщины – информация выясняется.

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