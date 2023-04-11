Что хотят построить у Дворца детей и юношества на Набережной Победы: появились визуализации

Вблизи Городского дворца детей и юношества Набережной Победы хотят построить больницу. На днях в городском совете показали, как будет выглядеть территория рядом с заведением, и рассказали, что будет с учреждением во время строительства.
По словам директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Дарьи Белой, дворец продолжит свою работу, но временно придется изменить заезд в заведение и благоустройство вокруг него. Благодаря тому, что в помещении несколько выходов, дети и дальше смогут приходить во дворец.
Вся прилегающая территория и дальше будет принадлежать заведению. В частности, сохранят голубые елки, которые являються украшением дворца, заезд на территорию и пожарные гидранты.
Вот так будет выглядеть территория рядом:
Читайте также:
Автор:
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водителя там уже не…
В Днепропетровской области зафиксировали несколько случаев бешенства и чумы у…
В Днепре история города и страны отражены в муралах на…
В Днепре полуголый мужчина пытался забраться ночью в детский развлекательный…
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водителя там уже не было.
В Днепропетровской области зафиксировали несколько случаев бешенства и чумы у животных.
В Днепре история города и страны отражены в муралах на стенах зданий в центре города и спальных районов. С 24 февраля 2022 года в Днепре появилось несколько новых рисунков, которые отражают события войны и борьбы Украины. Журналисты dnepr.info собрали подборку…
Бедная коровка почти полностью находилась в грязи.
В Днепре полуголый мужчина пытался забраться ночью в детский развлекательный центр.
Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
В Днепре хотят переименовать проспект Гагарина.
Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на Пасху.
В центре Киева сегодня, 11 апреля, произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
Днепровского батюшку уволили из храма, где он работал.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!