Что хотят построить у Дворца детей и юношества на Набережной Победы: появились визуализации

В Днепре у Городского дворца детей и молодежи собираются построить больницу.

Вблизи Городского дворца детей и юношества Набережной Победы хотят построить больницу. На днях в городском совете показали, как будет выглядеть территория рядом с заведением, и рассказали, что будет с учреждением во время строительства.

По словам директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Дарьи Белой, дворец продолжит свою работу, но временно придется изменить заезд в заведение и благоустройство вокруг него. Благодаря тому, что в помещении несколько выходов, дети и дальше смогут приходить во дворец.

Вся прилегающая территория и дальше будет принадлежать заведению. В частности, сохранят голубые елки, которые являються украшением дворца, заезд на территорию и пожарные гидранты.

Вот так будет выглядеть территория рядом:

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