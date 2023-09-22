Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий

Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет не более минуты. Но при этом, переводя деньги на счет в терминалах самообслуживания можно иногда люди все же ошибаются и пополняют счета не своих телефонов, а другие, чужие. Аналогичная ситуация может быть и с пополнением банковского счета.

Что делать в таком случае и к кому обращаться – узнавали журналисты dnepr.info.

Пополнение мобильного

По правилам финансовых компаний, именно клиент отвечает за данные, которые он вводит при переводе средств. Поэтому первое, что нужно сделать – позвонить абоненту, номер которого был ошибочно пополнен. Если договориться о возврате средств с ним не удастся – нужно обратиться в службу поддержки мобильного оператора, где оператор расскажет более конкретный алгоритм действий, но в целом процедура выглядит так: после обращения в службу поддержки необходимо прийти в центр обслуживания абонентов и написать заявление о возврате средств. К нему необходимо приложить квитанцию и указать правильный номер телефона, тот на который должны были быть зачислены деньги.

Сервисный центр должен будет рассмотреть заявление и решить, что делать дальше. Отметим, что рассматриваются только те заявления, где в номере (тот, который был ошибочно пополнен и тот, на который принадлежит человеку совершившему такую ошибку) должно быть расхождение в 1-2 цифры, если набор цифр не совпадает полностью – заявление рассматриваться не будет.

Писать заявления и звонить в службу поддержки лучше всего сразу после того, как была проведена ошибочная оплата – если затянуть хоть на день – вернуть средства будет уже не просто.

Перевод на карту

Если деньги были ошибочно зачислены на чужой банковский счет нужно в тот же день обратиться в банк получателя с просьбой об отмене перевода или его заморозке. Сделать это нужно не по телефону, а в отделении банка, поскольку к заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий перевод денежных средств и на другой номер – квитанцию.

Чтобы избежать подобной ситуации рекомендуем внимательно вводить цифры при пополнении карты банка или номера мобильного и перед подтверждением операции лишний раз проверить все необходимые данные.

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