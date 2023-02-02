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  • Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра

Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра

Сегодня 09:00
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Увечері 1 лютого окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Краматорську Донецької області, двоє людей загинули, ще вісім - у лікарні.

Новости Днепра про Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра

Одного чоловіка відправили на лікування до Дніпра. Про це повідомляє в Донецькій ОВА.

Російська ракета «Іскандер-К» зруйнувала один під’їзд у житловому будинку у самому центрі міста. Пошкоджено щонайменше 8 квартир, з них одна повністю зруйнована. Внаслідок атаки загинули 2 людини, 21 отримали травми, 8 з них зараз перебувають у лікарні.

Раніше під завалами знайшли тіло третього загиблого. Однак пізніше з’ясувалося, що людина жива. Потерпілого вдалося реанімувати, після чого його було відправлено на лікування до Дніпра. Госпіталізовано до лікарень Дніпропетровської області також двох поранених, які перебували у важкому стані, їм вже провели стабілізуючі операції.

Новости Днепра про Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра

Новости Днепра про Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до Дніпра

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Новости Днепра про Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Чоловіка, який вважався загиблим у Краматорську, реанімували та відправили до ДніпраРусский

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