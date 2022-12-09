Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он отметил, что украинцы на протяжении всей зимы будут жить в условиях ограниченного потребления электроэнергии.
Так, государство и правительство систематизируют процесс касаемо того, кто будет в первую очередь получать электроэнергию.
Шмыгаль поручил министру энергетики разработать и представить на рассмотрение Кабмина четкие приоритеты включения электроснабжения.
По словам Шмыгаля, только после включения этих четырех групп электроэнергия должна поставляться на другие объекты. Он считает это справедливым подходом, который позволит Украине выстоять зимой.
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