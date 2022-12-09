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Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет

Сегодня 19:45
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В Украине определили приоритетные группы для получения электроэнергии в условиях ограниченного потребления.

Новости Днепра про Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать свет

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что украинцы на протяжении всей зимы будут жить в условиях ограниченного потребления электроэнергии.

Так, государство и правительство систематизируют процесс касаемо того, кто будет в первую очередь получать электроэнергию.

Шмыгаль поручил министру энергетики разработать и представить на рассмотрение Кабмина четкие приоритеты включения электроснабжения.

  • Первый приоритет — это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.
  • Второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону страны. Принцип «все для фронта» остается неизменным.
  • Третий приоритет — это бизнес, который производит критически важные товары и продукты, как хлебопекарные и молокозаводы.
  • Четвертый приоритет — жилищный сектор.

По словам Шмыгаля, только после включения этих четырех групп электроэнергия должна поставляться на другие объекты. Он считает это справедливым подходом, который позволит Украине выстоять зимой.

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Новости Днепра про Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать светУкраїнська Новости Днепра про Четыре приоритета: в Украине определили, кто и в какую очередь будет получать светРусский

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