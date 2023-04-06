Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробности

Благодаря служебному псу Баю полицейские за считанные часы установили злоумышленника, причастного к разбойному нападению на 38-летнего мужчину.

По данным полиции, преступление произошло 5 апреля в селе Варваровка. Там злоумышленник проник в частное домовладение, избил хозяина и завладел его имуществом.

К раскрытию разбойного нападения привлекли участковых офицеров полиции, полицейских офицеров громады и кинолога с овчаркой Баем. Служебному псу понадобилось меньше часа, чтобы разыскать причастного к разбойному нападению мужчину.

Бай привел правоохранителей во двор частного домовладения 30-летнего жителя Варваровки. В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили имущество потерпевшего и следы преступления на одежде мужчины. Нападавшего задержали.

В тот же день следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время досудебного следствия.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы.

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