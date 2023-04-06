Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробности

Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробности

Сегодня 18:00
просмотров

Благодаря служебному псу Баю полицейские за считанные часы установили злоумышленника, причастного к разбойному нападению на 38-летнего мужчину.

Новости Днепра про Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробности

По данным полиции, преступление произошло 5 апреля в селе Варваровка. Там злоумышленник проник в частное домовладение, избил хозяина и завладел его имуществом.

К раскрытию разбойного нападения привлекли участковых офицеров полиции, полицейских офицеров громады и кинолога с овчаркой Баем. Служебному псу понадобилось меньше часа, чтобы разыскать причастного к разбойному нападению мужчину.

Бай привел правоохранителей во двор частного домовладения 30-летнего жителя Варваровки. В ходе осмотра домовладения правоохранители обнаружили имущество потерпевшего и следы преступления на одежде мужчины. Нападавшего задержали.

В тот же день следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время досудебного следствия.

Новости Днепра про Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробности

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы. 

Читайте также:

Новости Днепра про Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Четверолапому полицейскому Баю понадобилось меньше часа, чтобы раскрыть преступление: подробностиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    С вшами и без еды: в Кривом Роге у горе-матери изъяли троих детей, живших в бесчеловечных условиях
    Новости Днепра
    Сегодня 15:51
    С вшами и без еды: в Кривом Роге у горе-матери изъяли троих детей, живших в бесчеловечных условиях

    В Кривом Роге изъяли троих детей, живших в антисанитарных условиях.

    Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы
    Новости Днепра
    Сегодня 14:52
    Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы

    В Покрове Никопольского района 27-летний мужчина украл велосипед возле больницы.

    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили женщину на «зебре»
    Новости Днепра
    Сегодня 14:33
    Ищут свидетелей: в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого сбили женщину на «зебре»

    В Днепре полиция устанавливает личность женщины, которую сбили на пешеходном…

    Втирался в доверие к бабушкам и обворовывал их: в Каменском задержали серийного вора
    Новости Днепра
    Сегодня 10:44
    Втирался в доверие к бабушкам и обворовывал их: в Каменском задержали серийного вора

    В Каменском 35-летний ранее судимый мужчина совершил серию краж.

    Последние новости

    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить
    Рейтинг вузов Днепра и перечень специальностей, которые в них можно получить

    В Днепре стартовала регистрация на НМТ по результатам которого будущие абитуриенты смогут поступить в вуз. Но в какой именно – многие еще не выбрали. Летом 2022 года в Украине был опубликован рейтинг «ТОП-200 лучших вузов страны». При его составлении учитывались…

    Сегодня 18:03
    просмотров
    В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)
    В Днепре засняли пернатых-разбойников, которые воруют яйца у других птиц (ФОТО)

    В Днепре сфотографировали птиц, которые воруют яйца.

    Сегодня 17:45
    просмотров
    Суд отправил Ступку, который устроил ДТП в Киеве, под ночной домашний арест
    Суд отправил Ступку, который устроил ДТП в Киеве, под ночной домашний арест

    4 апреля около 23:00 украинский актер Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе Киева.

    Сегодня 17:34
    0
    просмотров
    10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности
    10, 11 и 13 апреля у многих жителей Днепра выключат свет на 9 часов: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 16:40
    1
    просмотров
    В Днепре задержали батюшку УПЦ МП, который развращал собственных дочерей
    В Днепре задержали батюшку УПЦ МП, который развращал собственных дочерей

    В Днепре задержали священника УПЦ МП, который развращал своих дочерей.

    Сегодня 16:37
    просмотров
    В Днепре появились мишени с путином и шойгу (ФОТО)
    В Днепре появились мишени с путином и шойгу (ФОТО)

    В Днепре на Победе появились мишени с российским диктатором и главой российского "минуубийства".

    Сегодня 16:22
    просмотров
    С вшами и без еды: в Кривом Роге у горе-матери изъяли троих детей, живших в бесчеловечных условиях
    С вшами и без еды: в Кривом Роге у горе-матери изъяли троих детей, живших в бесчеловечных условиях

    В Кривом Роге изъяли троих детей, живших в антисанитарных условиях.

    Сегодня 15:51
    0
    просмотров
    В Днепре и области может измениться формат обучения в школах и вузах
    В Днепре и области может измениться формат обучения в школах и вузах

    В Днепре и области изменят формат обучения в школах и вузах.

    Сегодня 15:16
    просмотров
    В Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку
    В Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку

    Сегодня, 6 апреля, в 12:21 в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина.

    Сегодня 15:06
    1
    просмотров
    Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы
    Сорвал цепь и уехал: на Днепропетровщине экс-заключенный украл велосипед возле больницы

    В Покрове Никопольского района 27-летний мужчина украл велосипед возле больницы.

    Сегодня 14:52
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх