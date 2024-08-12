Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине

Четверо педагогов из Днепра и области вошли в ТОП-50 лучших учителей Украины и попали в полуфинал международной премии Global Teacher Prize.
Об этом сообщает «Освитория медиа».
Среди лучших такие педагоги из Днепропетровщины:
Они все будут бороться за место в финале. ТОП-10 финалистов премии объявят 1 сентября. А победителя – 5 октября. Он получит миллион гривен на реализацию своей образовательной мечты.
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