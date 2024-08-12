Четверо учителей из Днепропетровщины вошли в ТОП-50 лучших в Украине

Стали известны имена 50 лучших педагогов Украины по результатам премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Четверо педагогов из Днепра и области вошли в ТОП-50 лучших учителей Украины и попали в полуфинал международной премии Global Teacher Prize.

Об этом сообщает «Освитория медиа».

Среди лучших такие педагоги из Днепропетровщины:

Наталья Власова из Днепра, которая преподает предметы «История, Гражданское образование» в заведении «Научный лицей международных отношений ІІ-ІІІ степеней» Университета таможенного дела и финансов.

Владислав Морган из Днепра, преподающий предмет «География» в Днепровской гимназии №10 им. И. И. Манжуры Днепровского городского совета.

Ярослав Федько из Днепра, который преподает предмет «Физика» в Коммунальном учебном заведении Учебно-воспитательное объединение №136 «классическая гимназия им. Кирилла и Мефодия – начальная школа – дошкольное учебное заведение – валеологический центр» Днепровского городского совета.

Екатерина Корзун из города Алексеевка Днепропетровской области, которая преподает предметы Украинский язык, Украинская литература в Алексеевском лицее Покровской сельськой громады.

Они все будут бороться за место в финале. ТОП-10 финалистов премии объявят 1 сентября. А победителя – 5 октября. Он получит миллион гривен на реализацию своей образовательной мечты.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: