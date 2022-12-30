Чертово колесо у ЦУМа и сани с конями: ТОП-7 редких фото Нового года в Днепре прошлого века

Елку в доме на Новый год могли позволить себе только очень состоятельные граждане Днепра, а наряжали ее конфетами, фруктами и печеньем. А традиция ставить елку в парке возникла в Днепре почти 50 лет назад, до этого ее устанавливали на главной городской площади. Журналисты dnepr.info узнали, как в Днепре отмечали зимние праздники почти 100 лет назад.

Чтобы купить елку нужно было идти на Нижне-Троицкий рынок, их продавали только там. Но выехав за несколько верст от города предприимчивый местный житель мог срубить себе любое новогоднее деревце. Лесхозов, лицензий на вырубку елок и специально выращенных для Нового года деревьев тогда не было, каждый «доставал» вечнозеленое дерево как мог. Если позволяли средства – покупал, если нет – вырубал.

Елочных украшений тогда не выпускали, поэтому елку наряжали конфетами, печеньями, яблоками, а также самодельными куклами и вырезанными из бумаги снежинками. Детям в качестве подарка также дарили сладости или фрукты, взрослым дарили открытки с пожеланиями.

Новогодних общегородских гуляний не было, на улице елку для горожан никто не устанавливал. Лесную красавицу ставили в нынешнем Дворце студентов, но полюбоваться ею могли только люди с деньгами, простых горожан туда не пускали. Часть людей отмечала праздник дома, часть – собиралась в клубах, ресторанах и театрах.

После Второй мировой войны елки стали массово устанавливать в театрах и клубах, для обычных горожан устраивались масштабные новогодние праздники, но уже в 1960-х годах елки их помещений «перешли» на улицу и стали «городскими». В Днепре местом, где впервые установили елку была площадь Героев Майдана. Едва ли не единственный аттракцион того времени для детей – прогулка в санях, запряженных лошадью.

Чуть позже на площади стали устанавливать «Чертово колесо» небольшого размера.

В 1974 году елку впервые установили в парке Глобы, и несколько десятилетий главная елка города находилась только там. Обычно новогоднее дерево в парке было высотой около 25 метров, чтобы было хорошо видно с разных точек в городе, а для его «создания» использовалось около 12 тыс еловых и сосновых веток. Украшали ее сотнями игрушек и километрами светящихся гирлянд.

Также устанавливали елки и в других парках Днепра: Шевченко, Гагарина, Дубинина, но они не были такими высокими и яркими.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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